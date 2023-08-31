Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Ağustos 2023 10:08
Boşanmadan dolayı mazeret

Personele ulaşamadım bosanmadan dolayı mazeret dilekçesi yazacam baska Bi ile.kac tercih istiyorlar bilgisi olan varmi

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