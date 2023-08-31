Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 10:12
Her ikisi de sözleşmeli ve kadroya geçen

3yılı doldurmayan her ikisi de öğretmen eş durumu ne zaman açıklanacak?

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesiİl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.Whatsaapp üzerinden tebligat yapilir miedebiyat öğretmenliği atanmaİl emri işleyişi nasıl oluyor?Sizce haksızlık değil mi?Seçmeli Derslerİl ve İlçe Emri geldi

Sözlük

Ev kiraları 2 vay vay vay 1 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 2 üzülmek 1 Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya taşıyan insan 1 Bugün olanlar 5 araba arkası yazıları 1 suç oranlarının artması 5 hasret 2 muhallebi 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolarBorsa güne yükselişle başladıTürkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdüEmlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendiKars'ta akranını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?