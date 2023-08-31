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Editörler : ecoekonomist


31 Ağustos 2023 10:17
ASTOR Hissesi Yükselir mi? Astor Enerji (ASTOR) Hissesi Teknik Analizi!

Astor Enerji (ASTOR) hissesi teknik analizi sonucu destek ve direnç seviyeleri belirlendi. ASTOR hissesi alınır mı, satılır mı? ASTOR hissesi yükselecek mi?

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