Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


31 Ağustos 2023 10:27
Halka arz cok onemlii.lutfen yardimm

Arkadaslar bi sirketin halka arzina katildik hissesini aldik diyelim.sonra hisse borsada islem gormeye basladiktan sonra ayni sirketten hisse neden alinamiyor.ben almaya calistim emir iptal edilmis


r.diyojen
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 11:46

Hisse tavandaysa alamazsınız.

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