Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 10:31
Kadroludan Memurluktan Sözleşmeliye Memurluğa Geçiş

Sözleşmeli psikolog olarak cte'de çalışmaktayken son düzenleme ile kadroya geçtim. Şimdi gsb'nin sözleşmeli psikolog alımına başvurduğumda geçiş ve istifa süreçleri nasıl olacak? 6 ay bekleme var mı direkt geçiyor muyuz? Bilgisi olan yazabilir mi

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