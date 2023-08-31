Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 10:35
Kadroludan Sözleşmeliye Geçiş Nasıl Oluyor

Sözleşmeli psikolog olarak cte'de çalışmaktayken son düzenleme ile kadroya geçtim. Şimdi gsb'nin sözleşmeli psikolog alımına başvurduğumda geçiş ve istifa süreçleri nasıl olacak? 6 ay bekleme var mı direkt geçiyor muyuz?

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