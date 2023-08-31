Mal bildirimi formuna neler yazılır

merhaba işe giriş evrakları için mal bildirim formu var daha önce doldurdum ama sadece taşınmaz varsa yaz demişlerdi banka hesabı vs başka şeylere gerek var mı

merhaba işe giriş evrakları için mal bildirim formu var daha önce doldurdum ama sadece taşınmaz varsa yaz demişlerdi banka hesabı vs başka şeylere gerek var mı