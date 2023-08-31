Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 10:47
Mal bildirimi formuna neler yazılır
merhaba işe giriş evrakları için mal bildirim formu var daha önce doldurdum ama sadece taşınmaz varsa yaz demişlerdi banka hesabı vs başka şeylere gerek var mı

atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 11:11

Ne varsa yazılır.

Taşınmaz, altın, nakit, borç verdiğin para... Sonra zarf kapanır mühürlenir açılmaz. Az yazmanın bir getirisi, çok yazmanın götürüsü yok. Sıkıntı birden açıklanmayacak bir artış olup da soruşturma açılırsa olur.

Tecrübeli arkadaşlar okulda yardımcı olur. youtube'a 'mal bildirim formu nasıl doldurulur' yazarsanız uygulamalı halini görebilirsiniz.


sheee.34
31 Ağustos 2023 11:39
ama ben okula direkt elden vereceğim o şekilde görmeleri de uygun değil bence
atahoca, 38 dk. önce

Ne varsa yazılır.

Taşınmaz, altın, nakit, borç verdiğin para... Sonra zarf kapanır mühürlenir açılmaz. Az yazmanın bir getirisi, çok yazmanın götürüsü yok. Sıkıntı birden açıklanmayacak bir artış olup da soruşturma açılırsa olur.

Tecrübeli arkadaşlar okulda yardımcı olur. youtube'a 'mal bildirim formu nasıl doldurulur' yazarsanız uygulamalı halini görebilirsiniz.


atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 11:41

Elden verirken zaten zarfa konuyor. Ne yazdığını görmüyorlar.

sheee.34, 10 dk. önce
ama ben okula direkt elden vereceğim o şekilde görmeleri de uygun değil bence

sheee.34
31 Ağustos 2023 11:46
Benim zarfa koymama gerek yok o zaman
atahoca, 8 dk. önce

Elden verirken zaten zarfa konuyor. Ne yazdığını görmüyorlar.

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