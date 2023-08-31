Çok mu zor GYS sonuçlarını, başarı sıralamasını, tercih kılavuzunu açıklamak?

Gys başvuru kılavuzuna göre 25 Ağustosta biten itiraz sonuçları da tamamlandı. Ama hala belirsiz bekleyiş devam ediyor. Başarılı olanlar için bu belirsizlik işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor çünkü okullar açılıyor, barınma ve yerleşme sorunları devam ediyor, kış yaklaşıyor, ... Hem GYS'yi kazananların yerine birilerinin atanması lazım ki sistem tıkanmasın. Çok zor olmamalı açıklamak.

Gys başvuru kılavuzuna göre 25 Ağustosta biten itiraz sonuçları da tamamlandı. Ama hala belirsiz bekleyiş devam ediyor. Başarılı olanlar için bu belirsizlik işleri içinden çıkılmaz hale getiriyor çünkü okullar açılıyor, barınma ve yerleşme sorunları devam ediyor, kış yaklaşıyor, ... Hem GYS'yi kazananların yerine birilerinin atanması lazım ki sistem tıkanmasın. Çok zor olmamalı açıklamak.