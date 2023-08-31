Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 11:02
Bölümünün olmadığı ile il emri ile gelmek
Arkadaşlar meslek öğretmenyim ve bölümümün olmadığı ile il emri ile geldim, aynı durumda olan ya da daha önce bu tecrübeyi yaşamış biri var mı?

alivelikonyalı
Aday Memur
31 Ağustos 2023 11:08

Arge memurusun artık, hayırlı olsun. İlde bölüm açılana kadar memur gibi çalıştırırlar. Sıkıcı bir durum.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 11:08

İşte il emri saçmalığının sonuçları


atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 11:12

Kimi insanlar da Ar-ge'ye gitmek için can atıyor. Kişinin fıtratına bağlı herhalde.

alivelikonyalı, 41 dk. önce

Arge memurusun artık, hayırlı olsun. İlde bölüm açılana kadar memur gibi çalıştırırlar. Sıkıcı bir durum.


Madige38
31 Ağustos 2023 11:33
Yorumunu sormadım, tecrübeni sordum. Şahsi yorumlarınızı kendinize saklayın
Deniz Kum Güneş, 41 dk. önce

İşte il emri saçmalığının sonuçları


sanatogretmeni
Aday Memur
31 Ağustos 2023 11:35

İşte bu yüzden il emri olmamalı diyoruz çünkü norm fazlası durumunda oluyorsunuz. Fakat bir çok meslek lisesi bölümü her şehirde olmuyor bu durumda norm fazlası olunması normal.

Size önerim bulunduğunuz ilde meslek alanınızda halk eğitim merkezi veya mesleki eğitim merkezlerinde ihtiyaç varsa ön başvurunuzu bizzat kurum müdürlüğünden yapın. Alanızla ilgili kurs, ders vb. varsa görevlendirme şeklinde geçiş yapabilirsiniz.

Diğer türlü ARGE'de görev almak kaçınılmaz olacaktır.


Ahis
Şef
31 Ağustos 2023 11:41

Hocam bölümünüz olmasada uygun bir meslek lisesine gorevlendirilirsiniz. Tüm meslek liselerinde ortak okutulan dersler var çünkü

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