Bölümünün olmadığı ile il emri ile gelmek

Arkadaşlar meslek öğretmenyim ve bölümümün olmadığı ile il emri ile geldim, aynı durumda olan ya da daha önce bu tecrübeyi yaşamış biri var mı?

Arkadaşlar meslek öğretmenyim ve bölümümün olmadığı ile il emri ile geldim, aynı durumda olan ya da daha önce bu tecrübeyi yaşamış biri var mı?