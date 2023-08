Yaşlı bakımı teknikerleri yardımcı olabilir mi

merhaba yaşlı bakımı alanında çalışan sağlık teknikerleri arkadaşlarım çalışma saatlerinin nedir yaşlı bakımında her anlamda temizliği siz mi yapıyorsunuz. çalışma rutininiz çalışma koşullarınız hakkında her şeyi ama her şeyi öğrenmek istiyorum bilgi veren olursa sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.