Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 11:17
Yaşlı bakımı teknikerleri yardımcı olabilir mi

merhaba yaşlı bakımı alanında çalışan sağlık teknikerleri arkadaşlarım çalışma saatlerinin nedir yaşlı bakımında her anlamda temizliği siz mi yapıyorsunuz. çalışma rutininiz çalışma koşullarınız hakkında her şeyi ama her şeyi öğrenmek istiyorum bilgi veren olursa sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Akademik alan mı yoksa tekrar üniversite sınavı mı?Ev sahibi 4 bini 12 bin yapmak istiyorİller arasından sonra eş tayiniÇocuk gelişimciİkinci üniversite izniNöbet tutamaz sağlık kurulu raporu olan hemşire hafta sonu ve resmi tatillerde çalıştırılamaz.Aile hekimliğinde tayinde 30 gün kuralı raporluysakSağlık teknikeri tıbbi sekreterKocaeli bolu becayiş ( kadrolu lisans hemşire)Kpss tercihi yapabilirmiyim

Sözlük

Tac Mahal neden yapılmış 5 aşkı anlatan en iyi replik 3 zeki demirkubuz 2 war of the worlds 1 kazık yemek 2 mustafa kemal atatürk 1 iki haftada bir banyo yapan insan modeli 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 3 müzmin 2 süper ay 1

Son Haberler

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kuraları yarın çekilecekKomşunun ağacı, fabrikanın dumanı da arabulucuya götürülebilecekAkkuyu NGS'de ilk reaktörün devreye alınması için geri sayım devam ediyorBabalar da Diyarbakır anneleriyle omuz omuza evlat mücadelesini sürdürüyorDolar/TL, 26,72 seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?