Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 11:22
4a olarak güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin güvenlik kartı elinden alınması ?

arkadaşlar 4a memur olarak çalışan birisi psikiyatri doktoruna gittiğinde alacağı rapor ile güvenlik kartı elinden alınırsa güvenlik olarak çalışamaz peki bu insan ne olur işten mi atılır başka bir işe mi alınır sonucu ne olur ?

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