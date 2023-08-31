Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 11:22
İlişik kesme tarihi

Arkadaşlar 2.il dışı tayinim çıktı. Merak ettiğim ve bir türlü cevap alamadığım bir soru var :) Maaşlar bildiğiniz gibi ayın 5?inde yapılıyor. Eski görev yerinde ilişiğimi ayın 5?inden sonra kessem olur mu? Çünkü yeni görev yerinde ev bulma,toplama,taşınma vs. gibi sebeplerden dolayı ayın 5?inden önce başlamam imkansız. İlişik kesmeyle alakalı belli bir tarih var mı?


sanatogretmeni
Aday Memur
31 Ağustos 2023 11:37

Hocam resmi olarak 15 gün süreniz var. Size tebliğ edildikten sonra yeni görev yerine hareketiniz 15 gündür.

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