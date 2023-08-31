Evde Bakım Teknikeri olan arkadaşlar

evde bakım bölümünden atanan arkadaşlar çalışma saatleriniz koşullarınız genel anlamda hastanın her türlü bakımını yapıyor musunuz? alt değiştirme vb. dahil yoksa genel anlamda kontrol vb. mesleğiniz ve çalışma koşulları saatleri vb. her şeyi hakkında bilgi verirseniz a dan z ye çok iyi olur şimdiden çiçek teşekkür ederim.

evde bakım bölümünden atanan arkadaşlar çalışma saatleriniz koşullarınız genel anlamda hastanın her türlü bakımını yapıyor musunuz? alt değiştirme vb. dahil yoksa genel anlamda kontrol vb. mesleğiniz ve çalışma koşulları saatleri vb. her şeyi hakkında bilgi verirseniz a dan z ye çok iyi olur şimdiden çiçek teşekkür ederim.