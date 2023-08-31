Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


31 Ağustos 2023 11:28
Engelli Öğretmen olarak görev yapanlar sorun ve taleplerini yazsınlar ?

Merhaba arkadaşlar, Engelli Öğretmen olarak görev yapanlar yaşadığı sıkıntıları ve taleplerini yazsınlar. Mümkün mertebe sendikalara vs iletmeye çalışacağım. Kanun, yönetmelik değişikliği sağlanarak yeni haklarımıza , kolaylıklara kavuşalım.

Not : Bu işler ha deyince olmuyor ama elimden geleni yapacağım.


ubeydullahacat
Aday Memur
31 Ağustos 2023 11:40
İnşallah Yeni göreve başlayacağız ama umarım kurum değiştirdiğimiz için pişman olmayız
Toplam 1 mesaj

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