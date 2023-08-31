Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 12:31
İl içi puanları yer yarıldı içine girdi

Arkadaşlar İstanbul il içi yer değiştirme minimum puanları listesi elinde olan var mı? Resmen her yerden silinmiş liste. Daha önce puanları telefonuna ya da bilgisayarın indirmiş biri lazım. Lütfen varsa bir el atsın:)

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