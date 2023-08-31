Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


31 Ağustos 2023 12:42
Engelli Memur Tayininde Süre Var mı

Sevgili arkadaşlar merhaba. Herkese kolaylıklar dilerim. Ben 2 - 2,5 ay önce engel durumundan il için tayin oldum. Fakat şuan memleketime dönmek üzere tekrar dilekçe verdim. Rapor ve tüm ilgili maddeleri ( Ek3 maddesi, bir defadan fazla yararlanamaz iptali danıştay kararı vs ) ekledim. Dilekçeye de ailevi, ekonomik ve sağlık sorunları nedeniyle memleketime tayin istediğimi yazdım.

Peki engelli memur tayinlerinde herhangi bir süre var mı ? Mesela şurda en az 6 ay veya 1 yıl çalışma şartı gibi şartlar var mı ? Maddede '' KISITLAYICI HÜKÜMLERE TABİİ OLMAKSIZIN TALEPLERİ KARŞILANIR '' yazıyor. Bu konuda bilgisi olan varsa cevabını rica ediyorum. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Engelli öğretmen atamasında illere isimler ne zaman gelecekEngelli Öğretmen olarak görev yapanlar sorun ve taleplerini yazsınlar ?Ekpss yaş sınırıAydın' da bir belediyeye becayiş.

Sözlük

Buraya nasıl düştünüz 2 last of us 1 Tac Mahal neden yapılmış 6 Köy pazarı 1 zeki demirkubuz 2 işsizlik 3 Bugün olanlar 3 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 süper ay 1 incir 2

Son Haberler

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBorsa günün ilk yarısında yükseldi'FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz'Bakan Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdiMilli Eğitim Bakanı Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?