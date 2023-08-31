Engelli Memur Tayininde Süre Var mı

Sevgili arkadaşlar merhaba. Herkese kolaylıklar dilerim. Ben 2 - 2,5 ay önce engel durumundan il için tayin oldum. Fakat şuan memleketime dönmek üzere tekrar dilekçe verdim. Rapor ve tüm ilgili maddeleri ( Ek3 maddesi, bir defadan fazla yararlanamaz iptali danıştay kararı vs ) ekledim. Dilekçeye de ailevi, ekonomik ve sağlık sorunları nedeniyle memleketime tayin istediğimi yazdım.

Peki engelli memur tayinlerinde herhangi bir süre var mı ? Mesela şurda en az 6 ay veya 1 yıl çalışma şartı gibi şartlar var mı ? Maddede '' KISITLAYICI HÜKÜMLERE TABİİ OLMAKSIZIN TALEPLERİ KARŞILANIR '' yazıyor. Bu konuda bilgisi olan varsa cevabını rica ediyorum. Teşekkürler.