Kadrolu Lise hemşire olarak çalışmaktayım. Lisans Okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Kurumlar arası geçiş oluyor mu yoksa hemşirelikten istifa edip tekrar kpss ye girmem gerekiyor mu bilgisi olan varsa ve yazarsa çok sevinirim.

Kadrolu Lise hemşire olarak çalışmaktayım. Lisans Okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Kurumlar arası geçiş oluyor mu yoksa hemşirelikten istifa edip tekrar kpss ye girmem gerekiyor mu bilgisi olan varsa ve yazarsa çok sevinirim.