Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 12:43
Kurumlar arası geçiş
Kadrolu Lise hemşire olarak çalışmaktayım. Lisans Okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Kurumlar arası geçiş oluyor mu yoksa hemşirelikten istifa edip tekrar kpss ye girmem gerekiyor mu bilgisi olan varsa ve yazarsa çok sevinirim.

Ahis
Şef
31 Ağustos 2023 12:47

Tekrar kpss'ye girmek gerekiyor diye biliyorum


Sanaylin
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:04
kadronuz ne ise gecisiniz o kadro ile oluyor. hemsire iseniz ogretmen olarak gecemiyorsunuz.

Mitrendir
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 13:05

kpss ye girceniz puan alacanız kurumunuza muvafakatname yani geçiş izni için başvuracaksınız. Kurmunuz izin vermezse mahkeme yoluyla alabilirsiniz. Ama veririler sanıyorum. istifaya gerek yok.


neron01
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:06

kadrolu olarak çalışan bir memur sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa yolu ile geçer muvaffakata gerek yoktur


suedaaa123
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:10
Peki kpssden iyi bir puan alıp garanti olunca istifa etsem oluyor mu yoksa önceden istifa edip sınava mı girmem gerekiyor
neron01, 15 dk. önce

kadrolu olarak çalışan bir memur sözleşmeli öğretmenliğe geçerken istifa yolu ile geçer muvaffakata gerek yoktur

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