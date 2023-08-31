Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 12:46
kurumlar arası geçiş
Kadrolu lise hemşire olarak çalışmaktayım. Lisans Okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Kurumlar arası geçiş oluyor mu yoksa tekrardan kpssye girmem gerekir mi bilgisi olan varsa ve yazarsa çok sevinirim

Saceva
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:18
Kurumlar arası geçiş imkansız şu sıralar. Eskiden yapılıyordu bu durum ama şuan öyle bir durum yok. Çok zor. Tekrar kpss girmeniz daha mantıklı.
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