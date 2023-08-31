kurumlar arası geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Akademik alan mı yoksa tekrar üniversite sınavı mı?İller arasından sonra eş tayiniEv sahibi 4 bini 12 bin yapmak istiyorÇocuk gelişimciİkinci üniversite izniNöbet tutamaz sağlık kurulu raporu olan hemşire hafta sonu ve resmi tatillerde çalıştırılamaz.Kocaeli bolu becayiş ( kadrolu lisans hemşire)Aile hekimliğinde tayinde 30 gün kuralı raporluysakSağlık teknikeri tıbbi sekreter2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?