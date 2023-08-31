Kadrolu lise hemşire olarak çalışmaktayım. Lisans Okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Kurumlar arası geçiş oluyor mu yoksa tekrardan kpssye girmem gerekir mi bilgisi olan varsa ve yazarsa çok sevinirim

Kadrolu lise hemşire olarak çalışmaktayım. Lisans Okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Kurumlar arası geçiş oluyor mu yoksa tekrardan kpssye girmem gerekir mi bilgisi olan varsa ve yazarsa çok sevinirim