Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Ağustos 2023 12:57
KARAKOLDA YAPILACAK EN İYİ İŞ

Mukayitlik mi yoksa hep nöbet tutmak mı


NightAngel
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:02
Benim sana tavsiyem Mukayit olup kendini gelistirmen.Nobetcinin gorev yeri cok cabuk degisiri yerini doldurmak guc degildir.Ama mukayittin bir agirligi vardir.Gittgin her yerde genelde Mukayit olursun.Mukayitlik zor mudur evet hem de cok zordur.Fakat belli bir sure gectikten sonra alisirsin diye temenni ediyorum.
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