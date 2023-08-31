KARAKOLDA YAPILACAK EN İYİ İŞ

Benim sana tavsiyem Mukayit olup kendini gelistirmen.Nobetcinin gorev yeri cok cabuk degisiri yerini doldurmak guc degildir.Ama mukayittin bir agirligi vardir.Gittgin her yerde genelde Mukayit olursun.Mukayitlik zor mudur evet hem de cok zordur.Fakat belli bir sure gectikten sonra alisirsin diye temenni ediyorum.

Benim sana tavsiyem Mukayit olup kendini gelistirmen.Nobetcinin gorev yeri cok cabuk degisiri yerini doldurmak guc degildir.Ama mukayittin bir agirligi vardir.Gittgin her yerde genelde Mukayit olursun.Mukayitlik zor mudur evet hem de cok zordur.Fakat belli bir sure gectikten sonra alisirsin diye temenni ediyorum.