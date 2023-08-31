Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 13:01
Güvenlik soruşturması sırasında atanmaktan vazgeçmek

İyi günler. Yakın zamanda infaz koruma memurluğuna başvurmuştum. Fakat bu senenin sonunda sağlık bakanlığı da alıma çıkacak gibi duruyor. Eğer mülakatı kazanırsam ve güvenlik soruşturması sırasında atanmaktan vazgeçip sağlık bakanlığında atamam çıkarsa gidebilir miyim? Herhangi bir yaptırımı var mı?

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