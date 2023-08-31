Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 13:05
Öğretmenin Hafta Sonu Yurtdışına Çıkması ve DYK

Okullar açıkken öğretmenin kurumdan habersiz hafta sonu yurtdışına gidip gelmesinde bir sakınca olur mu? Kafamı kurcalayan bir husus da hafta sonu DYK olacak. Gelemeyeceğimi belirteceğim sadece. Birçok yerde sorun olmayacağı yazıyor ancak net bir bilgiye erişemiyorum. Yani başıma bir şey gelmediği sürece bana neden şu ülkeye gittin gibi bir şey sormaları, soruşturma açılması riski var mı? Bununla beraber çalıştığım ilde/ilçede buna yönelik özel bir kısıtlama olup olmadığını nereden öğrenebilirim, belge bulamıyorum. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 13:15

Devlet memuru yurt dışına çıkacağı zaman mülki amirden yazılı izin almalı. İlçede kaymakam ilde vali onay verir. Müdürünüzle konuşun.

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