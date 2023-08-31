Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 13:15
Sağlık Bakanlığı Hizmet birleştirme

Ben 6 ay infaz kurumu olarak görev yaptım ve sağlık bakanlığı'na atandım göreve başlamadan önce askere geldim 1 yıl astsubay olarak görev yapacağım askerlik görevim bittikten sonra sağlık bakanlığındaki işime başlayacam bu hizmetlerimi birleştirirsem 3+1'e etki eder mi yani tayin için 4 yıl yerine 2.5 yıl mı beklemem gerekecek acil yardımcı olursanız sevinirim.

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