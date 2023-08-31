Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


31 Ağustos 2023 13:21
Deprem bölgesine mazeret tayini

Yeni memurum İstanbul?a atamam oldu ailem deprem maduru dilekçe versem yanlarına gidebilir miyim?

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