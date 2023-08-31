Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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31 Ağustos 2023 13:46
2024 yılında zam 15+10 oldu
Sarılar mutlu musunuz ??

yakamoz0682
Şef
31 Ağustos 2023 13:50

yalama üyeleri Allah bildiği gibi yapsın..


ziya64
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 13:52
Buçukçuların kalbi kırık

yakamoz0682
Şef
31 Ağustos 2023 13:53

beter olsunlar. cocuğundan çoluğundan çıkar inşallah..

ziya64, 1 saat önce
Buçukçuların kalbi kırık

didaof
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:54

Bi reklam vardı harca harca bitmez


bersan_42
Şef
31 Ağustos 2023 13:56

Zam oranlarının sendikayla ne alakası var anlamadım. Nihayetinde sarı sendikanın talepleri belliydi ve gayet makuldu. Başka sendika yetkili olsaydı ne yapabilirdi? Hakkaten merak ediyorum.Cevaplarsanız sevinirim...


1Muallimbey
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:58
zamanında aynı sendikalar hükümetten daha az zam teklif etti , şaşkınlıkla izledik. hakem heyetinin üyelerinin çoğunluğunu hükümet seçti sesini çıkarmadı , mikrofonlar açıkken ' iyi iş çok uzayacakti yoksa ' dediler kimse çit.cikarmadi.... daha çok var aklıma gelen bunlar
bersan_42, 56 dk. önce

Zam oranlarının sendikayla ne alakası var anlamadım. Nihayetinde sarı sendikanın talepleri belliydi ve gayet makuldu. Başka sendika yetkili olsaydı ne yapabilirdi? Hakkaten merak ediyorum.Cevaplarsanız sevinirim...


Kitap Dünyası
Memur
31 Ağustos 2023 13:59

Yeter artık be yeter. Bunlar enflasyonu yüzde 20 mi sanıyor. Enflasyon farkı falan zam değil anlayın be. Her sendika muhabettinde aynı şey biz 28 şubatta çok çektik. Şimdi de siz bize cektiriyorsunuz. Bir sendikaya üye olma amacı bu olabilir mi? Bir başkası da herkesin arabası var neresi kötü ekonominin diyor. Benim hâlâ yok arabam. Bunların üye olduğu sendika yüzünden biz çekiyoruz. Yeter artık vallahi bunaldım


didaof
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:00

Bu iş artık sendikalardan bağımsız bir hal almıştır. Hükümet, devletin öz evladını milletin insafına peşkeş çekmiştir. Bu enflasyonda esnafa rezil etmiştir. Yarın öbür gün seçim öncesi yapacağı ekstra zam fayda etmeyecektir

bersan_42, 56 dk. önce

Zam oranlarının sendikayla ne alakası var anlamadım. Nihayetinde sarı sendikanın talepleri belliydi ve gayet makuldu. Başka sendika yetkili olsaydı ne yapabilirdi? Hakkaten merak ediyorum.Cevaplarsanız sevinirim...


fenchi
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:01

Ahirette görüşürüz nasıl olsa


didaof
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:02

Bırakın şu terbiyesizliği. Sanki pkk lı kesk olsa %70 alacaktı

yakamoz0682, 1 saat önce

yalama üyeleri Allah bildiği gibi yapsın..


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:02

Dünyada görüşmek varken neden ahiret? Sonuçta para denilen şey dünyada geçerli.

fenchi, 51 dk. önce

Ahirette görüşürüz nasıl olsa


1Muallimbey
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:07
şu ahirete bırakma mantığı da zaten din vasıtası ile empoze edilen bize göre geçiştirme onlara göre kurtulma metodu. tabiki ahiret var bırakırız ama bu çocuklarımızın rızkını 2 senedir göz göre göre de yedirmeyiz her mecrada sesimizi cikartmaliyiz.bgercek enflasyon verileri ile olsa su anda maasimizi 35 bini de geçecekti ..haram zıkkım olsun kendilerine de avamelerine de oy verenlere de ...
Evlenmek Gerek, 50 dk. önce

Dünyada görüşmek varken neden ahiret? Sonuçta para denilen şey dünyada geçerli.


ibrahim98
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 14:15

Ne kadar ekmek o kadar köfte. Görevim olmadığı halde yaptığım tüm işlerden elimi çekiyorum.


ilyasoglu61
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:19

Evet KESK te olsa farketmezdi, çünkü AKP iktidarı memura karşı gözünü karartmış. Yağan yağmurda su yok. Elbetde bizimde hakkımızı savunacak birisi yoksada Allah var.

didaof, 50 dk. önce

Bırakın şu terbiyesizliği. Sanki pkk lı kesk olsa %70 alacaktı


lutt
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 14:21

Cennet e 509 yıl önce


üye adımı almışlar
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:25

1. Hakem heyetine gitmek yerine üçüncü bir yol olarak masadan kalkıp zam oranının mecliste tartışılmasını saplardı. Böylece sorumluluk doğrudan doğruya hükümete yüklenirdi.

2. Eylem yapabilirlerdi. Doktorlar defalarca iş bırakma tapıp söke söke haklarını aldılar. Sendika hiçbir gerçekçi eylem yapmıyor. Hükümetin emrinde. Oysa ciddi ve kararlı sendikal eylemle bu iş çözülürdü.

bersan_42, 56 dk. önce

Zam oranlarının sendikayla ne alakası var anlamadım. Nihayetinde sarı sendikanın talepleri belliydi ve gayet makuldu. Başka sendika yetkili olsaydı ne yapabilirdi? Hakkaten merak ediyorum.Cevaplarsanız sevinirim...


1Muallimbey
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:25
:))
lutt, 31 dk. önce

Cennet e 509 yıl önce


üye adımı almışlar
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:26

Yahu sendika neden eylem yapmıyor. Neden mücadele etmiyor. Başka sendikaları karıştırma sendika neden görevini yapmıyor. Doktorlar defalarca iş bırakıp hakkını aldı. Öğretmenler sendikası neden eyleme çağırmıyor?

didaof, 50 dk. önce

Bırakın şu terbiyesizliği. Sanki pkk lı kesk olsa %70 alacaktı


üye adımı almışlar
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:29

Başkalarının yaptığı geçmişte kaldı. Doğrusunu yapsaydı eğitim bir sen. Masadan kalkıp ciddi bir eylem planı yapabilirdi. Doktorlar iş bıraktı Söke söke haklarını aldılar. Neden hiçbir ciddi eylem ve direniş yapılmıyor?

1Muallimbey, 54 dk. önce
zamanında aynı sendikalar hükümetten daha az zam teklif etti , şaşkınlıkla izledik. hakem heyetinin üyelerinin çoğunluğunu hükümet seçti sesini çıkarmadı , mikrofonlar açıkken ' iyi iş çok uzayacakti yoksa ' dediler kimse çit.cikarmadi.... daha çok var aklıma gelen bunlar

tomly
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:30

Dostlar ben farkli bir sendikadayim fakat bu zam aldatmacasinin sendikayla ilgisi yok. Hakem heyeti hukumet tarafinin teklifini aynen kabul etmis oldu. Hakemlik demek orta yol bulmaktir. Maalesef hakem heyeti islevsizligini gostermistir. Sendikalar ne derse desin bos oldugu asikar olmustur. Tek cozum butun sendikalardan istifa edip bu komedyada taraflardan birinin karsisina herhangi bir temsilci oturtmamak. Ama bunu yapacak kararliligimiz var mi acaba? Soruyu tum sendikalilara soruyorum. Eger yoksa dondur dondur oynat bu filmi.

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