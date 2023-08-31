2024 yılında zam 15+10 oldu

zamanında aynı sendikalar hükümetten daha az zam teklif etti , şaşkınlıkla izledik. hakem heyetinin üyelerinin çoğunluğunu hükümet seçti sesini çıkarmadı , mikrofonlar açıkken ' iyi iş çok uzayacakti yoksa ' dediler kimse çit.cikarmadi.... daha çok var aklıma gelen bunlar

zamanında aynı sendikalar hükümetten daha az zam teklif etti , şaşkınlıkla izledik. hakem heyetinin üyelerinin çoğunluğunu hükümet seçti sesini çıkarmadı , mikrofonlar açıkken ' iyi iş çok uzayacakti yoksa ' dediler kimse çit.cikarmadi.... daha çok var aklıma gelen bunlar