Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 13:47
Refah payı

sizce refah payı alabilir miyiz.


kapadok
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 13:49

Biz bu saatten sonra sadece BABAYI alırız


HC.2727
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:51

ben yüzde 2-3 olacak diye düşünüyorum


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 14:04

aldınmı payını

HC.2727, 1 saat önce

ben yüzde 2-3 olacak diye düşünüyorum


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:04

SEYYANEN ŞART


kozmiktarihci
Şef
31 Ağustos 2023 14:06

Muhalefet bu dağınıkla seçimlere gittigi için bu zam karari bu şekilde çıktı


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 14:11

alakası yok

memurun ederi bu kadar

memuru çantada keklik görüyorlar

nasılsa sahipsiz hiç bir şeye itiraz etmez, dırıldanır dırıldanır seçim zamanı da gelir bize oy verir diye düşünüyorlar

muhalefetin dağınıklığı inan bana kimseyi ilgilendirmez

adam özellikle büyükşehirlerde cebine bakar, ekonomiye bakar.

muhalefetin başında ahmet olmuş, mehmet olmuş kimsenin umrunda değil

kozmiktarihci, 46 dk. önce

Muhalefet bu dağınıkla seçimlere gittigi için bu zam karari bu şekilde çıktı

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