Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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31 Ağustos 2023 13:50
Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi

Olacağı buydu Şasirdik mi?


kozmiktarihci
Şef
31 Ağustos 2023 13:51

Bunların hakemliginde düsurmedigine sevinin diyorlar


İbrahim5506
Memur
31 Ağustos 2023 13:51
Emeği geçen bütün yetkili ve yöneticileri ALLAH bildiği gibi yapsın inşallah

bulaşşıkk
Memur
31 Ağustos 2023 13:52

Ulan %1 bari artırır insan şerefsiz insafsızlar.


Serkan1977
Memur
31 Ağustos 2023 13:54

Kendin ettin kendin buldun şarkısını söylesin herkes


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 13:55

Sendika direndik diyip ne şişi ne eti yaktı hükümetimiz hakem heyeti karar aldı


HC.2727
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:56

simdi sendika kazanım diye ne yayınlayacak onu bekliyorum


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 13:57

hahahahahahahahaha

valla siz akıllanmazsınız valla akıllanmazsınız

yine her zaman olduğu gibi siz değil ben yani üçbuçukali haklı çıktım :)))


Md00
Memur
31 Ağustos 2023 13:57

kim kazandı acaba kımler mılletvekılı oldu ;;)


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:58

mal sürüleri


Asb535
Aday Memur
31 Ağustos 2023 13:59

Yazıklar olsun.


Serkan1977
Memur
31 Ağustos 2023 14:00

Kimse sesini çıkarasın, bu durumu halk istedi ve istediğini bile bile aldı. Sefaletiniz hayrolsun...


satac123
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 14:01

Bundan önce yaşadığımız tecrübelerden dolayı yine hüsran olacağını söylemiştik. Tecrübesiz olan veya beklenti içinde olan arkadaşlara da umarım ders olmuştur.


lucifer0691
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:01
enflasyon farkı var mı ?

Mytmoor
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:02

Siz şimdi bu hakem kurulu denen insanların makamlarına mevkiilerine bakarak, zam oranlarına azcıkta olsa ekleme yaparlar diye düşündünüz demi sevgili Memmun-Sen'li vs vs arkadaşlar.

Bu şekilde ummaya, ümit etmeye devam edelim lütfen...Ne de olsa umut etmek qüzel şeydir...


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:02

Seyyanen zam elzemdir.


'SWAT'
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:03

3-4 gün toplantı yapıp bir sürü huzur hakkı aldılar, bu paraları iade etsinler.


Mytmoor
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:04

Bence huzur hakkını hak ettiler..

'SWAT', 50 dk. önce

3-4 gün toplantı yapıp bir sürü huzur hakkı aldılar, bu paraları iade etsinler.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 14:16

akıllanmaz onlar

onlara ders falan da olmaz

bu konularda kitap yazcam

toplu sözleşme ile ilgili belki 3-5 kişi okur da biraz da olsun akıllanır ve uyanır

satac123, 52 dk. önce

Bundan önce yaşadığımız tecrübelerden dolayı yine hüsran olacağını söylemiştik. Tecrübesiz olan veya beklenti içinde olan arkadaşlara da umarım ders olmuştur.


hulk-mustang
Memur
31 Ağustos 2023 14:18

Polyannalarin gözleri yaşlı puhsjahs haha


Akademik7224
Şef
31 Ağustos 2023 14:20

Söylediklerim bir bir çıkıyor. Yanılmadım çok şükür. Ayın 4'ünde enflasyon 6-8 arası gelecek. Şimdiden %25 zammımız garanti oldu. Ocakta %40-45 arası kesin gibi.

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