Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 13:59
Masalarda buçuksuzum :))

vermediler bu sefer bir buçuğumu bile çok gördüler

abi bize bir buçuk bile vermediler

bizim hiç buçuğumuz olmadı abi :)))

açtım simdi büyük usta Kayahan' ı dinliyorum

masalarda buçuksuzum :)))

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