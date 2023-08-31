Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 14:01
Ücretsiz İzin Hakkında Yardım
Mental olarak kendimi enerjik hissetmiyorum. acaba ikinci döneme kadar ücretsiz izin alabiliyor muyum. illa evli, doğum vs sebepler mi geçerli oluyor bu izin için. Dilekçe yazsak ücretsiz izne ayrılmak istiyorum tarzında, yeterli olur mu. bilen meslektaşlar yardımcı olurmu bilgi vererek

seaaa
Şef
31 Ağustos 2023 14:07
kaç yılını doldurdun 10 yılını dolmusdun öyle bir hakkın var

siyahgülyn
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:08
2015 atamasıyım. nette bakıyordum şimdi. 5 yıl dolduran diyor ama. 10 yıl olduğuna emin misiniz hocam
seaaa, 46 dk. önce
kaç yılını doldurdun 10 yılını dolmusdun öyle bir hakkın var

omrtg
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:12
5 yıl yeterli
siyahgülyn, 45 dk. önce
2015 atamasıyım. nette bakıyordum şimdi. 5 yıl dolduran diyor ama. 10 yıl olduğuna emin misiniz hocam

siyahgülyn
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:14
hocam bi sebep sunmak gerekiyor mu dilekçeye, izne ayrılmak istiyorum tarzı yeterli mi? bir de en az 6 diye gördüm nette sanki . doğru mı bu bilgi?
omrtg, 41 dk. önce
5 yıl yeterli

atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:24

Hazır form var. Kadrolu Öğretmen Aylıksız İzin Dilekçesi diye arama yapın. İki örnek sunayım.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin ilgili fıkrası gereğince, aylıksız izine ayrılmak istiyorum.

---

Müdürlüğünüze bağlı .????. Okulu?nda kadrolu ???.. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi (Aylıksız İzin) 15(5) Maddesi kapsamında 1 yıl süre ile aylıksız izin kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


siyahgülyn
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:28
teşekkür ederim hocam. 1 yıl mı olması gerekiyor tabi en az 1 yıl mı isteniyor. ben şubata kadar yani 6 ay diye düşünmüştüm bu mümkün mü
atahoca, 29 dk. önce

Hazır form var. Kadrolu Öğretmen Aylıksız İzin Dilekçesi diye arama yapın. İki örnek sunayım.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin ilgili fıkrası gereğince, aylıksız izine ayrılmak istiyorum.

---

Müdürlüğünüze bağlı .????. Okulu?nda kadrolu ???.. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi (Aylıksız İzin) 15(5) Maddesi kapsamında 1 yıl süre ile aylıksız izin kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


b3rn4
Müsteşar
31 Ağustos 2023 14:47

Toplam 1 yıl izin hakkınız var. En fazla 2 parçada kullanabilirsiniz. Eylülden şubata 5 ay izin alabilirsiniz. Daha sonra 7 aylık izin hakkınız kalır onu sadece tek seferde kullanabilirsiniz. Misal diyelim 2 yıl sonra bi 5 ay daha kullandınız o zaman kalan 2 ayınız yanar.


siyahgülyn
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:50
anladım hocam çok teşekkürler :) peki bu dilekçeyi illa seminer döneminde ya da okul başlayınca mı vermem gerekiyor sabit bi verilme tarihi var mı yoksa sallıyorum eylülün sonunda verdim ya da Ekim'de olabiliyor di mi
b3rn4, 6 dk. önce

Toplam 1 yıl izin hakkınız var. En fazla 2 parçada kullanabilirsiniz. Eylülden şubata 5 ay izin alabilirsiniz. Daha sonra 7 aylık izin hakkınız kalır onu sadece tek seferde kullanabilirsiniz. Misal diyelim 2 yıl sonra bi 5 ay daha kullandınız o zaman kalan 2 ayınız yanar.


atahoca
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:51

Hocam, toplam bir yıl hak (doğum izni ayrı) var. Bu bir yıl iki ayrı zamanda kullanılıyor. Hazır formlarda süre kısımları olur.

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi'ni okuyunuz. İlgili maddeyi ekliyorum.

15 (5)-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

siyahgülyn, 25 dk. önce
teşekkür ederim hocam. 1 yıl mı olması gerekiyor tabi en az 1 yıl mı isteniyor. ben şubata kadar yani 6 ay diye düşünmüştüm bu mümkün mü
Toplam 9 mesaj

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