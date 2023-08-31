Ücretsiz İzin Hakkında Yardım

Mental olarak kendimi enerjik hissetmiyorum. acaba ikinci döneme kadar ücretsiz izin alabiliyor muyum. illa evli, doğum vs sebepler mi geçerli oluyor bu izin için. Dilekçe yazsak ücretsiz izne ayrılmak istiyorum tarzında, yeterli olur mu. bilen meslektaşlar yardımcı olurmu bilgi vererek

Mental olarak kendimi enerjik hissetmiyorum. acaba ikinci döneme kadar ücretsiz izin alabiliyor muyum. illa evli, doğum vs sebepler mi geçerli oluyor bu izin için. Dilekçe yazsak ücretsiz izne ayrılmak istiyorum tarzında, yeterli olur mu. bilen meslektaşlar yardımcı olurmu bilgi vererek