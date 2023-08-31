Ücretsiz İzin Hakkında Yardım

Hocam, toplam bir yıl hak (doğum izni ayrı) var. Bu bir yıl iki ayrı zamanda kullanılıyor. Hazır formlarda süre kısımları olur.
Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi'ni okuyunuz. İlgili maddeyi ekliyorum.
15 (5)-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Hocam, toplam bir yıl hak (doğum izni ayrı) var. Bu bir yıl iki ayrı zamanda kullanılıyor. Hazır formlarda süre kısımları olur.
Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi'ni okuyunuz. İlgili maddeyi ekliyorum.
15 (5)-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
siyahgülyn, 25 dk. önce
teşekkür ederim hocam. 1 yıl mı olması gerekiyor tabi en az 1 yıl mı isteniyor. ben şubata kadar yani 6 ay diye düşünmüştüm bu mümkün mü