Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:05
Çok Şükür Hakem Heyeti zammı düşürmedi.Tebrikler

!


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 14:06

ironi mi ironiyse komik değil


tolga6725
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:14

Hükümetin teklifini aynen kabül etmiş KESK masadan kalkmış


tolga6725
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:15

Hükümetin teklifini sunmuş


hayaller2
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:16

Ya sen ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi.


tolga6725
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:25

Son duyum böyle bacım

hayaller2, 37 dk. önce

Ya sen ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi.


Nakahella
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:26

Enflasyon farkını kaldırarak memurlara en büyük kötülüğü yapmış olabilirler, bekleyelim tam metni.

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