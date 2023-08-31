Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 14:05
Ooohhhhhhhhh

:)))))


bulaşşıkk
Memur
31 Ağustos 2023 14:08

Kalın mı girdi


matematikogretmenii
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 14:08
Toplu sözleşme görüşmeleri bitti galiba.

Pelinin
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:48

Her zaman ki gibi yine düzeysizliğini sergilemişsin

bulaşşıkk, 45 dk. önce

Kalın mı girdi


Pelinin
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:49

Zam iyi , yüzde 42 alacağız, pardon da kaç bekliyordunuz? Yüzde 100 mü :))))

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesiİl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.Whatsaapp üzerinden tebligat yapilir miedebiyat öğretmenliği atanmaİl emri işleyişi nasıl oluyor?Seçmeli DerslerSizce haksızlık değil mi?İl ve İlçe Emri geldi

Sözlük

Bugün olanlar 3 meyve sineği 1 Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1 mustafa kemal atatürk 1 intikam 3 Simpson ailesi 1 atıp tutmak 1 Tac Mahal neden yapılmış 6 kazık yemek 2 toyga-toğga çorbası 1

Son Haberler

'Zam oranında uzlaşamasakta, diğer alanlardaki kazanımlar olumlu'Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli olduDEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa ettiÇiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacakHÜDA PAR'dan 'karma eğitim' açıklaması

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?