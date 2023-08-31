Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:06
Malum-senciler mutludur umarım.

1 puan dahi fark olmadan hakem heyetinden çıkan toplu sözleşme için mutlumusunuz arkadaşalar? 1 milyon üyeye diyorum


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:06

olmazsa olmazımız seyyanen...


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 14:08

Sonuna kadar direnip sağlık personeli için 5 TL zam alan mühendislere büyük iyilestirme alan sendika yetkililerine teşekkür ediyoruz :) büyük kazanimları sizle gördük :)


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 14:09

Az sonra twit atar ve mutluluğunu dile getirir. "Olumlama" yapar


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 14:13

buraya aklımdan geçeni yazsam sonum mahkemelik olur

sadece biraz daha törpüleyerek yazıyorum

bu zihniyet için önemli olan güçlünün yanında olmaktır ve bu zihniyet mide bulandırıcıdır.


Mohendiss
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:38

Memur zenciler diye okudum :D hmsps hmpss

Toplam 5 mesaj

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Sözlük

Memur zammında dağın fare doğurması 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 bir peynire 880 bin TL vermek 2 ayrak 1 kazık yemek 2 30 ağustos zafer bayramı 2 Simpson ailesi 1 havuç ve sopa 1 işsizlik 3 süper ay 1

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