Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 14:09
Teşekkür
Bence bu üstün başarılarından dolayı sendikayı arayıp teşekkür edelim. E o kadar uğraştılar. Ne istediler de aldılar demeyin

lutt
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 14:12

tiyatro sona ermiş oldu.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atama sonuçları21 saat ders dilekçesiİl emri istiyoruzAsker ve polis eşi öğretmenlere ayrıcalık tanınması gerekliliği.Whatsaapp üzerinden tebligat yapilir miedebiyat öğretmenliği atanmaİl emri işleyişi nasıl oluyor?Seçmeli DerslerSizce haksızlık değil mi?İl ve İlçe Emri geldi

Sözlük

war of the worlds 1 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 3 selvi boylum al yazmalım 4 Ev kiraları 4 hasret 1 suç oranlarının artması 3 İçinden geleni söyle 5 işsizlik 3 toyga-toğga çorbası 1 zeki demirkubuz 2

Son Haberler

'Zam oranında uzlaşamasakta, diğer alanlardaki kazanımlar olumlu'Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli olduDEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa ettiÇiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacakHÜDA PAR'dan 'karma eğitim' açıklaması

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?