Bence bu üstün başarılarından dolayı sendikayı arayıp teşekkür edelim. E o kadar uğraştılar. Ne istediler de aldılar demeyin

Bence bu üstün başarılarından dolayı sendikayı arayıp teşekkür edelim. E o kadar uğraştılar. Ne istediler de aldılar demeyin