Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:09
Önemli "MADDE 131 - TEKNİK SORUMLULUK İLAVE ÖDEMESİ"

(1) Teknik sorumlukları bulunan kamu görevlilerine;

a) Kurum ve kuruluşların teknik birimlerinin bağlı bulunduğu müdürlere (bölge, il, ilçe, işletme,

fabrika, kombina, baş müdür, müessese müdürleri ile bunların yardımcıları ve müdür, şube

müdürü, birim müdürü, kısım müdürü ve benzeri müdürlük kadrolarında bulunanlar dahil)

memur aylık katsayısının otuz bin (30.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,

b) Kurum ve kuruluşların teknik birimlerinin bağlı bulunduğu müdürlerin yardımcılarına

(yukarıda sayılanlar hariç ve sözleşmeli pozisyonda bulunanlar dahil) memur aylık katsayısının yirmi yedi bin (27.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,

c) Teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis,

başmimar, mühendis, mimar, veteriner hekim ve şehir plancısı, kadro ve pozisyonlarında

bulunanlara memur aylık katsayısının yirmi beş bin (25.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,

ç) Biyolog, kimyager, fizikçi, istatikçi ve matematikçi kadro ve pozisyonlarında bulunanlara

memur aylık katsayısının yirmi bin (20.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,

d) Tekniker, baş tekniker, uzman tekniker ve benzeri tekniker kökenli kadro ve pozisyonlarda bulunanlara memur aylık katsayısının on beş bin (15.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda,

e) Teknisyen, baş teknisyen, uzman teknisyen ve benzeri teknisyen kökenli kadro ve

pozisyonlarda bulunanlara memur aylık katsayısının on bin (10.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda, teknik sorumluluk ilave ödemesi verilir.

Bu takip ettiğim bir madde ve bu maddede hakem heyetine gitti. Kabul edilip edilmediğini göreceğiz.


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 14:13

hayatta geçmez


2Fast 2Furious
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:15

tamamı olmasından (memur aylık katsayısının yirmi beş bin (25.000) ile çarpılması) umudum yoktu en azından bir kısmı geçse iyi olur.


makineci31
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:32

bu maddenin geçip geçmediğini nasıl öğreniriz?


2Fast 2Furious
Genel Müdür
31 Ağustos 2023 14:38

en geç yarın yayınlanır, daha önce kabul edilen maddeleri 1 gün sonra yayınlamışlardı.

makineci31, 22 dk. önce

bu maddenin geçip geçmediğini nasıl öğreniriz?

Toplam 4 mesaj

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