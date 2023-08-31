Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:13
Hakem heyetinden farklı çıkan karar nedir?

Evet başlıkta soru net!

Hakem heyetinden farklı çıkan karar nedir?

Zam oranlarını aynen onayladı, hiçbir maddeyi kabul etmedi.

Peki 4 toplantı yapıp günlerdir toplanıp dağılmanın sonucu neydi? neden bu kadar toplantı yapıldı?


Dumduz memur adayi
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:14

Ne hakemi ne heyeti ne kanunu ne adaleti


oflurecep
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 14:14

Haberlere bakıyorum ama net bir madde göremedim, şu onaylandı gibisinden.


Kuzey Işıgı
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:15

Bol bol çay kahve içip harcırah aldılar


yellow2578
Memur
31 Ağustos 2023 14:15
ülke ne çektiyse hep hakemlerden çekmiştir zaten

mehmetonn08
Memur
31 Ağustos 2023 14:18

burada bişeyi anlamıyorsunuz maksat zaman geçirmek farklı bişeymi cıkacaktı onlara hakkımızı nasıl helal edelim yalandan adını koymuşlar hakem heyeti diye hiç uzlaşma yok hükümet ne dediyse evet de sonra ne hakem heyeti buna inanların hepsinin....


bulaşşıkk
Memur
31 Ağustos 2023 14:21

Haram zehir zıkkım olsun

Kuzey Işıgı, 39 dk. önce

Bol bol çay kahve içip harcırah aldılar


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 14:26

yav şu hak helal edip etmeme mevzusu da bayıyor valla

kardeşim hakkını helal etsen ne etmesen ne

önemi var mı ?

memur önce gitsin malumseninden istifa etsin

sonra hakem heyetini konuşsun

hakem heyeti doğrusunu yapmıştır

kendilerini tebrik ediyorum

mehmetonn08, 36 dk. önce

burada bişeyi anlamıyorsunuz maksat zaman geçirmek farklı bişeymi cıkacaktı onlara hakkımızı nasıl helal edelim yalandan adını koymuşlar hakem heyeti diye hiç uzlaşma yok hükümet ne dediyse evet de sonra ne hakem heyeti buna inanların hepsinin....


Kuzey Işıgı
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:27

Beşiktaş maçına üst mü oynasak KG mi oynasak diye kararsız kalıp, MS 1 e dönmüşler.


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:33

Hakem heyeti kararı sonrası Seyyanen zam elzem olmuştur.... 30 K üstü alanlara Seyyanen kesinlikle verilmemelidir... Açıklanan oranlar bile onlar için fazladır. bu oranlar dahi verilmemeli gerekirse hazine tasarrufu için oranları düşürülmelidir....kesinlikle bu şekilde karar alınıp adalet terazisi dengelenmelidir.


Mohendiss
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:43

1-Her memura bir adet motosiklet + traktör

2-Büyükşehirlerde yaşayan memurlara 3 dönüm tarla

3- Köylerde yaşayan memurlara zırhlı mercedes + yemek kartı + akbil

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi55 maddenin 40 i reddedilmiş.Ağustos enflasfonu2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımÇalışma Bakanı?ndan az önce inanılmaz bir açıklama geldiHakem heyetinden farklı çıkan karar nedir?

Sözlük

selvi boylum al yazmalım 4 gezgin 1 ayrak 1 Memur zammında dağın fare doğurması 1 müzmin 1 Bugün olanlar 3 muhallebi 1 intikam 3 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 3 incir 4

Son Haberler

'Zam oranında uzlaşamasakta, diğer alanlardaki kazanımlar olumlu'Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli olduDEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa ettiÇiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlar yarın başlayacakHÜDA PAR'dan 'karma eğitim' açıklaması

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?