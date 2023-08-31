Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:16
teknik hizmet özel hizmet tazminatı

merhaba arkadaşlar son yapılan toplu sözleşme ile teknik hizmetlerin özel hizmet puanları artırıldı fakat ben pek anlayamadım. bir üniversitede teknisyen olarak (mesleki ve teknik harici fakülte mezunu) olarak çalışmaktayım. bana bir etkisi olacak mı? bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 14:18

100 lira olur hayırlı olsun

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