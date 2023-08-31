Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 14:18
ACİL

Arkadaşlar eğitim durumu tayini ile ilgili öğrenci belgesi hakkında bilgisi olan var mı atama birimindeki çalışanlar bile il sağlıkla görüşmem gerektiğini söylüyorlar e devletteki barkodlu belge yeterli midir ve kayıt durumu pasif yazıyor şu an ders seçimi yaptıktan sonra mı öğrenci belgesiyle başvurmalıyız üniversiteden imzalı belge mi almamız gerekiyor bilgisi olanlar yazabilir mi lütfen


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Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:54

DERS kaydı yaptıktan sonra yapacakınız hangi bölüm acaba

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