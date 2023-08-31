Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 14:22
Fatih Erbakan Seni Başkan Yapacağız

Memurların halinden bir tek onlar anlar. Ekibini kur yerelde de bir sonraki genel seçimde de seni başkan yapalım. Bu memurların çilesi başka türlü bitmeyecek.


matematikogretmenii
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 14:50
Önce sendikandan itifa et

didaof
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:53

Ben sendikalı değilim ama sen istifa dilekçeni bana ekran görüntüsü atabilir misin?

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