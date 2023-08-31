Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:26
Doğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruz

Hükümetin 2.teklifi sonrasında bunu diyen Ali yalçın, bugün aynı karara tepki veremedi sanırım.

şimdi 98585 maddelik kazanım tablosu yayınlarlar :)))


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 14:27

%95 i geçen yılların maddeleri :)


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 14:30

Ali Yalçın başkanım süreci çok güzel yönetti

memur için harika kazanımlar elde etti !!!

ben üye sayısının 1.5 milyonu geçeceğini düşünüyorum

memur kendisine böyle haklar kazandıran sendika başkanını asla yarı yolda bırakmaz

You'll never walk alone ( Asla yalnız yürümeyeceksin Ali Başkanım )


Nakahella
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:31

Hükümet ve sendika arasında yapılan son toplantıdan sonra susturuldu Ali Yalçın, nedeni belirsiz.


Kuzey Işıgı
Aday Memur
31 Ağustos 2023 14:32

Tam masaya yumruğunu vuracaktı halbuki. Tüh.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
31 Ağustos 2023 14:34

fazla vurmasın masaya yumruğunu bileğini incitir

imza atamaz Ali Başkanım :))

Kuzey Işıgı, 22 dk. önce

Tam masaya yumruğunu vuracaktı halbuki. Tüh.

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