Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:47
Askerlik şartı

Arkadaşlar bakaya durumdayım gsb başvuru yapacağım atanmada sorun yaratır mı

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Son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalıştınız mı?399 dan gsb ye başvuru GSB çalışan bilgi verebilecek üye var mı?4 b den 4 b ye geçiş (Adalet bakanlığından gsb ye)İl dışı geçici görevlendirmeBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarDestek personeliden ikm yeDoğum Borçlanması Zorunlu Hizmet Süresinden Sayılır Mı ?Eş durumu tayini hakkında bilgi almak istiyorumEş Durumundan Tek Tarafli Fesih

Sözlük

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