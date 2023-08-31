Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:48
2 yıl sonraki memur zammını konuşmak neyin kafası?

2 yıl sonra ekonomi ne olacak? Enflasyon ne olacak? Neye göre 2 yıl sonraki zammı anlaşıyorsun? Biz 1 ay sonraki önümüzü göremiyoruz, sen kalkmış 2 yıl sonraki zammı belirliyorsun. Bir kişi de çıkıp demiyor mu aga bunlar ne yapıyor.

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