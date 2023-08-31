Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Ağustos 2023 14:49
Geçici görevlendirme

merhaba 3+1 olarak atanan 3 yılı dolunca geçici görevlendirme ile başka bir kurumda çalışanın çalıştığı süre +1 yıl zorunlu hizmetten düşer mi

Çok Yazılan Konular

Akademik alan mı yoksa tekrar üniversite sınavı mı?Ev sahibi 4 bini 12 bin yapmak istiyorSağlık Bakanlığı Hizmet birleştirmeİller arasından sonra eş tayini2023 haziran iller arasi ckys düşmeyen kaldimiÇocuk gelişimciKocaeli bolu becayiş ( kadrolu lisans hemşire)Acilİkinci üniversite izniNöbet tutamaz sağlık kurulu raporu olan hemşire hafta sonu ve resmi tatillerde çalıştırılamaz.

Sözlük

korku filmi izleyip kendini korkutmak 1 selvi boylum al yazmalım 7 ölmeden önce yapılacak son şey 1 işsizlik 3 bir peynire 880 bin TL vermek 2 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 Tac Mahal neden yapılmış 6 zeki demirkubuz 2 hasret 1 süper ay 1

Son Haberler

Yatağında uyuyan ağabeyini başından vuran kardeş tutuklandıErdoğan: Türkiye hamleleriyle kendinden söz ettiriyorCami lojmanında çıkan yangında imamın annesi öldüOtobüste gizlice fotoğraf çekerken suçüstü yakalandıFaizsiz kredi almak isterken 85 bin TL dolandırıldı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?