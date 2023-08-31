Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:53
Dilenci Zammı Açıklandı

Hakem Kurulu mu ne haltsanız, 5 kere toplandınız bu muydu açıklayacağınız zam oranı.Birde sanki bir şey olacakmış gibi son güne bırakmalar.50 maddenin 40 ını reddederek mi memurları enflasyona karşı ezdirmeyeceksiniz.Reziller

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