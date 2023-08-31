Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 14:56
Nöbet Usulü Çalışılan Yerlerde Telefon Hakkında

Merhaba, 7/24 esaslı çalışılan yerlerde (cezaevi, vs.) kurumca istirahat veya izinli olunan günlerde dahi memurun telefonla aranması halinde telefonu açması, memura ulaşılmaması halinde yasal sorumluluk (soruşturma) doğuracağına dair bir tebliğ ortaya konduysa;

Bu durumda bu işlem geçerli midir?

İzin gününde telefonunu açmaması durumunda herhangi bir yaptırım uygulanabilir mi?

Uygulanabilirse DMK 125. Maddenin hangi bendi gereğince uygulanabilir?

Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.

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