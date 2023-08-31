Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


31 Ağustos 2023 15:12
Öğretmenlerin Sendikalaşmama Yüzdesi

Sendikasız Öğretmenler: %32

Eğitim Bir Sen: %31

Türk Eğitim Sen: %19

Eğitim İş: %10

Eğitim Sen: %6

Diğer Sendikalar: %2


matematikogretmenii
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 15:25
Öğretmenlerin %82 si halinden memnun geri kalan %18 cızırtı yapmayın.
Toplam 1 mesaj

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