Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 15:12
Hakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D

madem aynı rakam kalacaktı. Ne demeye toplandınız o kadar.


Ashuer
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:21

Yiyip içip eğlenip Mercedes lere binip uzaklaştılar


Karizmaunl
Şef
31 Ağustos 2023 16:01

Rahat rahat çay - kahvelerini içisinler gazatecileri dış kapıdan içeriye almadılar


capacitorrrrr
Aday Memur
31 Ağustos 2023 16:13

Kek kuruyemiş çay


Gokhanınn
Şef
31 Ağustos 2023 16:16

Çay kahve, kuruyemiş, atıştırmalık

sonrasında özel makam araçlarıyla gidiş ve üstüne de harcırah.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadiAğustos enflasfonu55 maddenin 40 i reddedilmiş.2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMerkez Bankası Raporuna göre 2024 Ocak enflasyon farkı dahil zam oranıÇalışma Bakanı?ndan az önce inanılmaz bir açıklama geldi

Sözlük

war of the worlds 1 Ceren 3 aşkı anlatan en iyi replik 3 ayrak 1 alışmak 3 süper ay 1 Ev kiraları 4 Ölmeden önce yapılacaklar listesi 3 toyga-toğga çorbası 1 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 3

Son Haberler

Yatağında uyuyan ağabeyini başından vuran kardeş tutuklandıErdoğan: Türkiye hamleleriyle kendinden söz ettiriyorCami lojmanında çıkan yangında imamın annesi öldüOtobüste gizlice fotoğraf çekerken suçüstü yakalandıFaizsiz kredi almak isterken 85 bin TL dolandırıldı

Editörün Seçimi

Sizce hakem heyeti ne kadar zam oranı açıklarMemursen-Kamusen miadını doldurdu. Ya istifa et. Ya da şikayet etme. Tüm memurların ahı üstünüzekazanım falan yok. 2021 toplu sözleşmedeki aynı maddeleri geçirmişlerBir Aydır Çabaladıkları Bu muydu?Güzel tiyatroAnlaşılan maddelerin izahı nedirHakem HeyetiBeceriksizlikKira Yardımı . Prim, Bayram ikramiyesi Ulaşım, Yemek, ve mesleki kazanımlarToplu sözleşme metninde kazanım var mı?