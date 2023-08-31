Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 15:14
Merkez Bankası Raporuna göre 2024 Ocak enflasyon farkı dahil zam oranı
Merkez Bankasına göre yılsonu enflasyon beklentisi %59,46. ilk 6 aylık enflasyon %19,77 idi. 159,46÷1,1977 den 2. 6 aylık enflasyon %33,14 bekleniyor. 2. 6 aylık zam %6 idi. 133,14÷1,06 dan enflasyon farkı %25,6 bekleniyor. O halde 2024 Ocak zammı enflasyon farkı dahil 125,6*1,15 ten %44,44 bekleniyor. 2024 Ocak zammı için ona göre hesabınızı kitabınızı yapın

payitaht26
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 15:19

Tüik el atacak duruma merak etme. 40'lar hayal


Tıbbi-Sekreter16
Memur
31 Ağustos 2023 15:20
Hiç şaşırmam
payitaht26, 1 saat önce

Tüik el atacak duruma merak etme. 40'lar hayal


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:21

Seyyanen şart oldu. aksi düşünülemez


Tıbbi-Sekreter16
Memur
31 Ağustos 2023 15:23
Seçim bitti. 2024 enflasyon beklentisi %33 ama verilen 2024 zammı kümülatif olarak %26,5.
jaseeen, 1 saat önce

Seyyanen şart oldu. aksi düşünülemez


Ashuer
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:27

%40 olsa bile bu taban maaşa eklenecek değil mi?


Ashuer
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:28

Ocak 2024 de seyyanen 8077 alınmaya devam edilecek mi ?


Police4510
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:29
bu seyyanen 8bine de zam oranında artış olacak demi? (kusura bakmayın daha öncede bu soru çok yazıldı ama takip edemedim o yüzden soruyorum)

bimeemur
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:29
2024 ve 2025 için enflasyon farki var mı?

M Can
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 15:30

Hakem heyeti görevini yaptı.

Şimdi sıra TUİK'te.....

Çarşı pazar fiyatları artsa bile TUİK ne yapar ne eder, Ocak ayına kadar % 33 olarak beklenen tahmini enflasyonu % 18 - 23 aralığına kadar çeker.. Ocakta da % 30 - 35 civarlarında maaşlar artar.


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 15:31

kendinle çelişiyon, yukarıda 44 diyon burada tuik düşürür diyon

Tıbbi-Sekreter16, 1 saat önce
Hiç şaşırmam

Tıbbi-Sekreter16
Memur
31 Ağustos 2023 15:38
Ben Merkez Bankasının raporuna istinaden sonuç yazdım. Kendimle çelişmem için raporu benim yazmam gerekir. TÜİK e güvenmediğim için hiç şaşırmam dedim
Produss, 53 dk. önce

kendinle çelişiyon, yukarıda 44 diyon burada tuik düşürür diyon


koyutürk38
Memur
31 Ağustos 2023 15:39

Şu seyyanen zam Ocak zammına dahil olmayacak balonunu kim attıysa ortaya gerçekten başarılı bir balon olmuş , 1 haftadır etrafımdaki bir sürü memura dahil olacağını anlatmaya çalıştım ama artık pes ettim tamam kardeşim seyyanen zam dahil dedim , bu kadar salak nasıl memur olmuş anlamak zor.


Police4510
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:42
kardeşim bana sitem olarak mı yazdın bilmiyorum ama bilmediğim için sordum. bazı yerlerde o hariç geri kalan kısma zam gelecek vs. diye okuduğum için yazdım malum ülkede kimsenin güveni kalmadığı için insan sorguluyor
koyutürk38, 45 dk. önce

Şu seyyanen zam Ocak zammına dahil olmayacak balonunu kim attıysa ortaya gerçekten başarılı bir balon olmuş , 1 haftadır etrafımdaki bir sürü memura dahil olacağını anlatmaya çalıştım ama artık pes ettim tamam kardeşim seyyanen zam dahil dedim , bu kadar salak nasıl memur olmuş anlamak zor.


koyutürk38
Memur
31 Ağustos 2023 15:50

Estağfurullah sizin için yazmadım ama çevremde o kadar çok ki bunun böyle olacağını düşünen çok garip gerçekten, inandırmislar milleti, bakin kanun maddesi açık memur maaş katsayısına bağlanmis bu zam bunu açıp okumadan buna inanan bir nebzede açıp okudugu halde inananlar bence biraz sıkıntılı

Police4510, 42 dk. önce
kardeşim bana sitem olarak mı yazdın bilmiyorum ama bilmediğim için sordum. bazı yerlerde o hariç geri kalan kısma zam gelecek vs. diye okuduğum için yazdım malum ülkede kimsenin güveni kalmadığı için insan sorguluyor
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