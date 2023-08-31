Merkez Bankası Raporuna göre 2024 Ocak enflasyon farkı dahil zam oranı

bu seyyanen 8bine de zam oranında artış olacak demi? (kusura bakmayın daha öncede bu soru çok yazıldı ama takip edemedim o yüzden soruyorum)

bu seyyanen 8bine de zam oranında artış olacak demi? (kusura bakmayın daha öncede bu soru çok yazıldı ama takip edemedim o yüzden soruyorum)