Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 15:22
%0 Zam Verilseydi Daha Fazla Zam Alacaktık (Şaka Değil Kanıtlarla)

İroni yapmıyorum, matematiksel gerçek. Sebebi enflasyon farkı. Herkes enflasyon farkını, maaş zammının üstüne eklenen bir şey olduğunu sanıyor ama öyle değil. Zamdan enflasyon oranı çıkartılıyor ve enflasyon farkı öyle bulunuyor, bu da zammın çok veya az olmasının bir anlamı olmadığını gösteriyor. 6 aylık enflasyonun, 6 aylık zam oranından yüksek olduğu her koşulda, verilen zammın miktarının hiçbir önemi yok. Buyrun matematik hesabı aşağıda: (Hesabın görseli: )

2023 temmuz zammı ve seyyanen artışla maaşımız 100 lira olmuş olsun. enflasyonu da her 6 ayda bir 30-25-20-20-15 çıkacak diye varsayalım. (muhtemelen daha yüksek olur ama düz hesap yaptım)

1- şu anki zamlarla: (ocak 15 - temmuz 10 - ocak 6 - temmuz 5 - ocak 5)

2024 ocak: enflasyon 30, temmuzda %6 zam verilmişti. 24 fark verilecek. %15+24=39 zam. maaş 139 oldu.

2024 temmuz: enflasyon 25, ocakta %15 zam verilmişti. 10 fark verilecek. %10+10=20 zam. maaş 166,8 oldu.

2025 ocak: enflasyon 20, temmuzda %10 zam verilmişti. 10 fark verilecek. %6+10=16 zam. maaş 193,48 oldu.

2025 temmuz: enflasyon 20, ocakta %6 zam verilmişti. 14 fark verilecek. %5+14=19 zam. maaş 230,24 oldu.

2026 ocak: enflasyon 15, temmuzda %5 zam verilmişti. 10 fark verilecek. (zam oranı belli değil ama 5 diyelim buna) %5+10=15 zam. maaş 264,7 oldu.

2- %0 zam verilseydi: (0-0-0-0-5)

2024 ocak: enflasyon 30, temmuzda %6 zam verilmişti. 24 fark verilecek. %0+24=24 zam. maaş 124 oldu.

2024 temmuz: enflasyon 25, ocakta %0 zam verilmişti. 25 fark verilecek. %0+25=25 zam. maaş 155 oldu.

2025 ocak: enflasyon 20, temmuzda %0 zam verilmişti. 20 fark verilecek. %0+20=20 zam. maaş 186 oldu.

2025 temmuz: enflasyon 20, ocakta %0 zam verilmişti. 20 fark verilecek. %0+20=20 zam. maaş 223 oldu.

2026 ocak: enflasyon 15, temmuzda %0 zam verilmişti. 15 fark verilecek. %5+15=20 zam. maaş 267 oldu.


Kalet
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 15:29

Hesabı kümülatif olarak yaparsak enflasyon kadar zam aldığımızı görürsünüz. Bununla ilgili bir kaç kez konu açtım.


Nakahella
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:31

Bunu anlatamıyoruz işte insanlara. Enflasyonun altında kalan zam oranları tamamen boşa veriliyor. %10 olmuş %15 olmuş %25 olmuş fark etmez, 6 aylık enflasyon %30 çıkarsa senin %15 vermenle %25 vermen veya %0 vermen arasında fark yok. :D

Kalet, 56 dk. önce

Hesabı kümülatif olarak yaparsak enflasyon kadar zam aldığımızı görürsünüz. Bununla ilgili bir kaç kez konu açtım.


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 15:36

tek dönem için bakarsan böyle görmen gayet normal. kümülatif bakman lazım


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 15:38

ayrıca alınan zam ileriki 6 ay için veriliyor. %0 zam alırsan enflasyona daha fazla yenilirsin. örneğin ocakta %15 zam aldık diyelim. ilk 3 ay(ocak şubat mart) enflasyonu toplamı 15 gemiş olsun. bizim maaşımız mart sonuna kadar korunmuş olacak. çünkü zamı peşin aldık.

senin hesaba glirsen ocakta %0 zam aldık diyelim. her ay enflasyon kendi cebimizden gidecek.

Nasıl memur oldunuz şaşarım


Nakahella
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:38

Kümülatif bakınca da aynı şey, sonuçta enflasyon farkı eşitliyor durumu. Bu tabloyu uzattıkça maaşlar birbirinin aynı kalıyor %0 ve %36 zam arasında hiçbir fark oluşmuyor. Matematiksel anlatıyoruz yine anlamıyorsunuz çok garip ya.

Produss, 49 dk. önce

tek dönem için bakarsan böyle görmen gayet normal. kümülatif bakman lazım


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 15:40

sizin matematiğinizde sıkıntı büyük... %36 zam alırsan önündeki 5-6 ay seni enflasyona karşı korur. % 0 zam alırsan ocaktan itibarek enflayona yenilirsin.

daha nasıl basit anlatıyım bilemedim

Nakahella, 47 dk. önce

Kümülatif bakınca da aynı şey, sonuçta enflasyon farkı eşitliyor durumu. Bu tabloyu uzattıkça maaşlar birbirinin aynı kalıyor %0 ve %36 zam arasında hiçbir fark oluşmuyor. Matematiksel anlatıyoruz yine anlamıyorsunuz çok garip ya.


koyutürk38
Memur
31 Ağustos 2023 15:40

Şu seyyanen zam Ocak zammına dahil olmayacak balonunu kim attıysa ortaya gerçekten başarılı bir balon olmuş , 1 haftadır etrafımdaki bir sürü memura dahil olacağını anlatmaya çalıştım ama artık pes ettim tamam kardeşim seyyanen zam dahil dedim , bu kadar salak nasıl memur olmuş anlamak zor.


Produss
Daire Başkanı
31 Ağustos 2023 15:42

onlar sadece yatan maaşını bilir...ne yaza ne yazıkki araştırma geliştirme 0

koyutürk38, 45 dk. önce

Şu seyyanen zam Ocak zammına dahil olmayacak balonunu kim attıysa ortaya gerçekten başarılı bir balon olmuş , 1 haftadır etrafımdaki bir sürü memura dahil olacağını anlatmaya çalıştım ama artık pes ettim tamam kardeşim seyyanen zam dahil dedim , bu kadar salak nasıl memur olmuş anlamak zor.


Arsemia02
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:45
Enflasyon farkı ile beraber alınacak zam oranı kaç oldu
Toplam 9 mesaj

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