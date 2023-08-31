%0 Zam Verilseydi Daha Fazla Zam Alacaktık (Şaka Değil Kanıtlarla)

İroni yapmıyorum, matematiksel gerçek. Sebebi enflasyon farkı. Herkes enflasyon farkını, maaş zammının üstüne eklenen bir şey olduğunu sanıyor ama öyle değil. Zamdan enflasyon oranı çıkartılıyor ve enflasyon farkı öyle bulunuyor, bu da zammın çok veya az olmasının bir anlamı olmadığını gösteriyor. 6 aylık enflasyonun, 6 aylık zam oranından yüksek olduğu her koşulda, verilen zammın miktarının hiçbir önemi yok. Buyrun matematik hesabı aşağıda: (Hesabın görseli: https://i.hizliresim.com/ojjxucn.png )

2023 temmuz zammı ve seyyanen artışla maaşımız 100 lira olmuş olsun. enflasyonu da her 6 ayda bir 30-25-20-20-15 çıkacak diye varsayalım. (muhtemelen daha yüksek olur ama düz hesap yaptım)

1- şu anki zamlarla: (ocak 15 - temmuz 10 - ocak 6 - temmuz 5 - ocak 5)

2024 ocak: enflasyon 30, temmuzda %6 zam verilmişti. 24 fark verilecek. %15+24=39 zam. maaş 139 oldu.

2024 temmuz: enflasyon 25, ocakta %15 zam verilmişti. 10 fark verilecek. %10+10=20 zam. maaş 166,8 oldu.

2025 ocak: enflasyon 20, temmuzda %10 zam verilmişti. 10 fark verilecek. %6+10=16 zam. maaş 193,48 oldu.

2025 temmuz: enflasyon 20, ocakta %6 zam verilmişti. 14 fark verilecek. %5+14=19 zam. maaş 230,24 oldu.

2026 ocak: enflasyon 15, temmuzda %5 zam verilmişti. 10 fark verilecek. (zam oranı belli değil ama 5 diyelim buna) %5+10=15 zam. maaş 264,7 oldu.

2- %0 zam verilseydi: (0-0-0-0-5)

2024 ocak: enflasyon 30, temmuzda %6 zam verilmişti. 24 fark verilecek. %0+24=24 zam. maaş 124 oldu.

2024 temmuz: enflasyon 25, ocakta %0 zam verilmişti. 25 fark verilecek. %0+25=25 zam. maaş 155 oldu.

2025 ocak: enflasyon 20, temmuzda %0 zam verilmişti. 20 fark verilecek. %0+20=20 zam. maaş 186 oldu.

2025 temmuz: enflasyon 20, ocakta %0 zam verilmişti. 20 fark verilecek. %0+20=20 zam. maaş 223 oldu.

2026 ocak: enflasyon 15, temmuzda %0 zam verilmişti. 15 fark verilecek. %5+15=20 zam. maaş 267 oldu.