Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 15:28
Trabzona becayiş

Trabzon üniversitesinde büro personeliyim becayiş isteyen var mı Batıdan bir yerle becayiş yapılır ilgilenenler yazsın


hsnd
Başbakan Müsteşarı
31 Ağustos 2023 15:39
Size Üniversiteden sözleşmeli büro personeli olarak başka bir kuruma gidebileceğinizi düşündüren nedir?

Üniversite hastanesi
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:50
üniversitelerde becayiş var mı ?
Toplam 2 mesaj

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