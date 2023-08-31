Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2023 15:43
Temmuz 2024'te açıklanan enflasyonun aşağısında zam alacağız.

2024 ocak ayı için yüzde 15, 2024 temmuz ayı için yüzde 10 zam kararı çıktı.

Bunun anlamı şudur: Temmuz ayında diyelim ki yüzde 20 enflasyon açıklandı. Yüzde 20'nin üstüne yüzde 10 kümülatif olarak eklenir. Önceki yüzde 15 de kümülatif olarak düşülür.

1,2*1,1=1,32

1,32/1,15=1,1478

Aynı şekilde ocak 2025'te de açıklanan enflasyondan düşük zam alınacak.

Diyelim ki ocak 2025'te de yüzde 20 enflasyon açıklandı.

Yüzde 20'nin üstüne yüzde 6 kümülatif olarak eklenir. Temmuz 2024'te alınan yüzde 10 da kümülatif olarak düşülür. Böylelikle ocak 2024'te verilen yüzde 15 zamana yayılarak geri alınır. Bakanımız da bunu lütuf olarak sunar.


Kalet
Şube Müdürü
31 Ağustos 2023 15:57

Daha doğrusu bakanın yüzde 45 zam alacaksınız demesini sağlayan yüzde 15 sonraki süreçte geri alınıyor. Yüzde 45'in yüzde yüzde 8,5'i yüzde 15'ten kaynaklanıyor. (1,15/1,06=1,0849) Yüzde 45'in geri kalanı ise merkez bankasının Temmuz - Aralık arası için beklentisi olan yüzde 33'lük enflasyon.


jaseeen
Aday Memur
31 Ağustos 2023 15:57

olmazsa olmazımız seyyanen...

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