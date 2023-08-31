KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


31 Ağustos 2023 15:45
Bu sene Dgs sınavından hoca ahmet yesevi üniversitesi uzaktan eğitimle mühendislik bölümü almıyor ne

arkadaşlar son 15 yıldır her sene uzaktan eğitim ile endüstri ve bilgisayar mühendisliği alan hoca ahmet yesevi üniversitesi bu sene almıyor işin garip yanı ben son 3 sene kazanamadım bu sene kazandım puan yetiyordu ama üniversite alım yapmadı .şaka gibi bir olay benim için memurken en rahat bitireceğim üniversiteydi artık hayırlısı olsun ne diyeyim.acaba bundan sonraki seneler alır mı ki?

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